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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranınyeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır."

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