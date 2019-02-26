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9 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranınyeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:26 Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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