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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 sonuçlanan mücadelede Evkur Yeni Malatyaspor, penaltı atışları sonucunda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti ve yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:48 Kaynak: DHA
Göztepe'yi Eleyen Malatyaspor, Yarı Finalde Galatasaray'ın Rakibi Oldu
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