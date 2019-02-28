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9 dakika önce

Ticaret Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:41 Kaynak: DHA

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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