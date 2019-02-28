Son Dakika Haberleri: LPG'li Araç Deposunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

LPG'li Araç Deposunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

2 saat önce

Ticaret Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

LPG'li Araç Deposunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:44 Kaynak: DHA

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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