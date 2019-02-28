LPG'li Araç Deposunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı : Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye 'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

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