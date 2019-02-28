İYİ Parti'den Mersin'de Yeni İsim!
2 saat önce
Meral Akşener: "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz.
Meral Akşener: "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir süprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:47 Kaynak: DHA
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