Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'den Mersin'de Yeni İsim!

İYİ Parti'den Mersin'de Yeni İsim!

2 saat önce

Meral Akşener: "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz.

İYİ Parti'den Mersin'de Yeni İsim!, System.String[]

Meral Akşener: "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir süprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:47 Kaynak: DHA

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