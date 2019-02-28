Son Dakika Haberleri: TFF, Şenol Güneş İle Anlaştı!

TFF, Şenol Güneş İle Anlaştı!

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş ile 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF, Şenol Güneş İle Anlaştı!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş ile 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:28 Kaynak: DHA

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