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19 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak?: "Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak?: "Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:42 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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