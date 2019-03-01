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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak?: "Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak?: "Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:45 Kaynak: DHA
Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun
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