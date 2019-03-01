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2 saat önce

İçi?leri Bakanlığınca, 57 bin 191 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

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İçi?leri Bakanlığınca, 57 bin 191 ki?inin pasaportundaki  idari tahdit kaldırıldı. Böylece, bugüne kadar toplam 212 bin 541 ki?inin pasaportundaki  idari tahdit kaldırılmı? oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:03 Kaynak: DHA

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