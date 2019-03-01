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2 saat önce
İçi?leri Bakanlığınca, 57 bin 191 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.
İçi?leri Bakanlığınca, 57 bin 191 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Böylece, bugüne kadar toplam 212 bin 541 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırılmı? oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:04 Kaynak: DHA
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