Flaş

İçi?leri Bakanlığınca, 57 bin 191 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

İçi?leri Bakanlığınca, 57 bin 191 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Böylece, bugüne kadar toplam 212 bin 541 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırılmı? oldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu

ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu

Sümela Manastırı'nın İlk Bölümünü Hizmete Açılıyor

Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı