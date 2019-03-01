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Milli Savunma Bakanlığı: Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı
: Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:12 Kaynak: DHA
Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
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