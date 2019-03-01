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28 dakika önce

MSB'den açıklama: "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır.

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MSB'den açıklama: "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:12 Kaynak: DHA

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