MSB'den açıklama: "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır."

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