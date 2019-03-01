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1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü olayı ile ilgili, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçerisinde hasta vatandaşı taşımasına izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü olayı ile ilgili, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçerisinde hasta vatandaşı taşımasına izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: DHA

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