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1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü olayı ile ilgili, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçerisinde hasta vatandaşı taşımasına izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul
'da ambulansa yol vermeyen sürücü olayı ile ilgili, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçerisinde hasta vatandaşı taşımasına izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: DHA
Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!
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