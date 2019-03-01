Flaş
30 dakika önce
Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı ANTALYA'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı...
Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı
ANTALYA'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:49 Kaynak: DHA
Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu
Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı
Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak