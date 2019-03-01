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Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı ANTALYA'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı...

Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı



ANTALYA'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.

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