Son Dakika Haberleri: Maliye Bakanı Açıklama Yaptı: Merkez Bankasının Rezervleri Arttı

Maliye Bakanı Açıklama Yaptı: Merkez Bankasının Rezervleri Arttı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor.

Maliye Bakanı Açıklama Yaptı: Merkez Bankasının Rezervleri Arttı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Berat Albayrak, Güncel
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