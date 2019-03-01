Maliye Bakanı Açıklama Yaptı: Merkez Bankasının Rezervleri Arttı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:37 Kaynak: DHA
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