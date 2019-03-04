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6 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Şubat ayında yapılan operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Şubat ayında yapılan operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

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