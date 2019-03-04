Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

20 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Şubat ayında yapılan operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi.

Flaş, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Şubat ayında yapılan operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 37 Yıl Sonra Aynı Makam Odasında İşte Enflasyon Rakamlarına Doların İlk Tepkisi

Son Dakika! Enflasyon Rakamları Açıkladı Emekliye Yüzde 4 Ek Ödeme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 10:27:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]