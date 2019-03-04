Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor."

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Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

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