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51 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:10 Kaynak: DHA

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