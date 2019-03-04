Flaş
51 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:10 Kaynak: DHA
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
İşte Enflasyon Rakamlarına Doların İlk Tepkisi
Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek
Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu