Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı'na Ait İddianame Kabul Edildi

Gezi Parkı'na Ait İddianame Kabul Edildi

48 dakika önce

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Gezi Parkı'na Ait İddianame Kabul Edildi, System.String[]

DHA: Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:46 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Osman Kavala, Güncel
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