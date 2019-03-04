Gezi Parkı'na Ait İddianame Kabul Edildi
48 dakika önce
Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
DHA: Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:46 Kaynak: DHA
Osman Kavala'nın da Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi
Son Dakika! Sebze ve Meyve Fiyatlarından Dolayı 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı