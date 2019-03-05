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Hava Kuvvetleri Komutanlığın'da FETÖ operasyonu: 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığın'da FETÖ operasyonu: 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 19'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:42 Kaynak: DHA
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