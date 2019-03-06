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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı
: Irak
kuzeyi, Metina
, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:18 Kaynak: DHA
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