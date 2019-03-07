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58 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak?: "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık."

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak?: "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:16 Kaynak: DHA

Berat Albayrak, Güncel
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