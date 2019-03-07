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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak?: "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak?: "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık."

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Bakan Albayrak: Şubat Ayını Güçlü Bir Performansla Geride Bıraktık

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