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1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/ KCK Silahlı Terör örgütünün kadın yapılanması KJA'nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8 kadın şüpheli hakkında arama ve göz altı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/ KCK Silahlı Terör örgütünün kadın yapılanması KJA'nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8 kadın şüpheli hakkında arama ve göz altı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:27 Kaynak: DHA

PKK, Başsavcı, Ankara, Güncel
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