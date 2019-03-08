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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400'ler Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak.
Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar: "S-400'ler Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:53 Kaynak: DHA
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