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33 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400'ler Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400'ler Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:53 Kaynak: DHA

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