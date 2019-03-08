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DHA: İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
DHA
: İstanbul
'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürkan'ın kardeşi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:19 Kaynak: DHA
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