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Fırat Aydınus, Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:34 Kaynak: DHA
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