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34 dakika önce

Fırat Aydınus, Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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Fırat Aydınus, Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:34 Kaynak: DHA

Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Evkur, Fırat Aydınus, Spor
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