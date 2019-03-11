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8 dakika önce

Mansur Yavaş: "Biz projelerimizle ve Ankara için yapacaklarımızla buradayız. İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir.

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Mansur Yavaş: "Biz projelerimizle ve Ankara için yapacaklarımızla buradayız. İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:50 Kaynak: DHA

Ankara, Mansur Yavaş, Güncel
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