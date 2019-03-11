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44 dakika önce

MHP lideri Devlet Bahçeli: 8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler, bu akılsızlık, densizlik, vandallık, arsızlıktır.

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MHP lideri Devlet Bahçeli:   8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler, bu akılsızlık, densizlik, vandallık, arsızlıktır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:16 Kaynak: DHA

Taksim, 8 Mart, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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