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18 dakika önce
MHP lideri Devlet Bahçeli: 8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler, bu akılsızlık, densizlik, vandallık, arsızlıktır.
MHP
lideri Devlet Bahçeli
: 8 Mart
akşamı bir grup Taksim
'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler, bu akılsızlık, densizlik, vandallık, arsızlıktır.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:16 Kaynak: DHA
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