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31 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:41 Kaynak: DHA

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