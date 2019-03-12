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18 dakika önce

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon: Meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

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DHAAdana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon:  Meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:15 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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