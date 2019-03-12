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Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon: Meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA
- Adana
merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon: Meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:15 Kaynak: DHA
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