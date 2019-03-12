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1 saat önce
Trabzon ' da Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesi'ndeki kampüsünde yangın çıktı.
Trabzon
' da Avrasya Üniversitesi'nin Yomra
ilçesi'ndeki kampüsünde yangın çıktı..
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi..
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:36 Kaynak: DHA
Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı
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