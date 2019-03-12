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1 saat önce

Trabzon ' da Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesi'ndeki kampüsünde yangın çıktı.

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Trabzon ' da Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesi'ndeki kampüsünde yangın çıktı..

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:36 Kaynak: DHA

Yomra, Trabzon, Güncel
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