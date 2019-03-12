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1 saat önce
Tunceli' de polis helikopteri zorunlu iniş yaptıTunceli' nin Nazımiye ilçesi' nde havada iken yakıt tankında arıza meydana gelen polis helikopteri Zap köyüne zorunlu iniş yaptı.
Tunceli
' de polis helikopteri zorunlu iniş yaptı
Tunceli' nin Nazımiye ilçesi' nde havada iken yakıt tankında arıza meydana gelen polis helikopteri Zap köyüne zorunlu iniş yaptı..
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:57 Kaynak: DHA
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