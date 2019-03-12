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Tunceli' de polis helikopteri zorunlu iniş yaptıTunceli' nin Nazımiye ilçesi' nde havada iken yakıt tankında arıza meydana gelen polis helikopteri Zap köyüne zorunlu iniş yaptı.

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Tunceli' de polis helikopteri zorunlu iniş yaptı

Tunceli' nin Nazımiye  ilçesi' nde  havada iken yakıt tankında arıza meydana gelen polis helikopteri Zap köyüne zorunlu iniş yaptı..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

Zap bölgesi, Polis, Tunceli, Güncel
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