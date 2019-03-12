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19 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı?: Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı?:   Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:25 Kaynak: DHA

Zap bölgesi, Irak, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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