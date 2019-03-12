Flaş
19 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı?: Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı?: Irak
'ın kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:25 Kaynak: DHA
Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti
Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor
Davutoğlu'nun Eski Basın Danışmanından Dikkat Çeken Paylaşım
Son Dakika! Merakla Beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Açıldı