Flaş

Milli Savunma Bakanlığı?: Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı?: Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor

Davutoğlu'nun Eski Basın Danışmanından Dikkat Çeken Paylaşım

Son Dakika! Merakla Beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Açıldı