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57 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:01 Kaynak: DHA

PKK, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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