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Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı
: "Son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak
'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:01 Kaynak: DHA
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