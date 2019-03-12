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DHA: Ulaştırma Bakanlığı: Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.
DHA
: Ulaştırma Bakanlığı
: Boeing 737
MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:31 Kaynak: DHA
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