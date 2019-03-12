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23 dakika önce

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.

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Oyuncu  Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi'ne kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:00 Kaynak: DHA

Çeşme, Narlıdere, İzmir, Demet Akbağ, Güncel
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