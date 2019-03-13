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Kayseri' nin Develi ilçesi Tekir caddesinde freni patlayan çekirdek yüklü kamyonun bir eve girmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar olduğu bildirildi.
Kayseri
' nin Develi ilçesi Tekir caddesinde freni patlayan çekirdek yüklü kamyonun bir eve girmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar olduğu bildirildi...
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:25 Kaynak: DHA
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