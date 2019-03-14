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1 saat önce

DHA: Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı.

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DHA: Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:55 Kaynak: DHA

Çağlayan, Sincan, DHA, Ankara, Güncel
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