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1 saat önce
DHA: Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı.
DHA
: Ankara
'nın Sincan
ilçesi Çağlayan
bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD
, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:55 Kaynak: DHA
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