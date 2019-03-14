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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Fırat Aydınus'a futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Fırat Aydınus'a futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:50 Kaynak: DHA

Futbol, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fırat Aydınus, Spor
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