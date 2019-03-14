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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Fırat Aydınus'a futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Fırat Aydınus'a futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:50 Kaynak: DHA
PFDK, Yardımcısına Küfür Eden Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
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