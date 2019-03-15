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Metronun yer altı otoparkındaki göçükte bir kişinin cesedine ulaşıldıİZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkında meydana gelen göçük altında kalan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı.
Metronun yer altı otoparkındaki göçükte bir kişinin cesedine ulaşıldı
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkında meydana gelen göçük altında kalan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Cesedin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:40 Kaynak: DHA
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