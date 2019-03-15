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1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyorum.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Bazı mevkidaşlarım ile görüşmelerde bulunacağım bu gibi saldırıların yeniden gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak travırda bulunulması hususunda alınacak önlemler ve gösterilecek tepkiler konusunda görüş alışverişinde bulunacağım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:54 Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Güncel
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