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15 dakika önce

Devlet Bahçeli: Katil(ler) ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır.

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Devlet Bahçeli: Katil(ler) ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelenda Hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:37 Kaynak: DHA

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