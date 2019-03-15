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Devlet Bahçeli: Katil(ler) ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır.
Devlet Bahçeli: Katil(ler) ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelenda Hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:37 Kaynak: DHA
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