Son Dakika Haberleri: Ali Erbaş: Camilere Yapılan Saldırıları Lanetliyorum

Ali Erbaş: Camilere Yapılan Saldırıları Lanetliyorum

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Bütün insanlık için barışın ve huzurun en güçlü mekanları olan camilere yapılan vahşice saldırıları şiddetle lanetliyorum.

Ali Erbaş: Camilere Yapılan Saldırıları Lanetliyorum, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Bütün insanlık için barışın ve huzurun en güçlü mekanları olan camilere yapılan vahşice saldırıları şiddetle lanetliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:42 Kaynak: DHA

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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