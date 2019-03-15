Ali Erbaş: Camilere Yapılan Saldırıları Lanetliyorum
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Bütün insanlık için barışın ve huzurun en güçlü mekanları olan camilere yapılan vahşice saldırıları şiddetle lanetliyorum.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Bütün insanlık için barışın ve huzurun en güçlü mekanları olan camilere yapılan vahşice saldırıları şiddetle lanetliyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:42 Kaynak: DHA
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