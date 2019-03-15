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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu katliam, İslamofobik faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu katliam, İslamofobik faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı da açıkça göstermektedir.

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