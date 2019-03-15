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1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu katliam, İslamofobik faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu katliam, İslamofobik faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı da açıkça göstermektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:02 Kaynak: DHA

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