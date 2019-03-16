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Gaziantep Kilis karayolu üzerinde yolcu midibüsünün yağış nedeniyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Gaziantep Kilis karayolu üzerinde yolcu midibüsünün yağış nedeniyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:05 Kaynak: DHA
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