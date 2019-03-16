Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

34 dakika önce

Gaziantep Kilis karayolu üzerinde yolcu midibüsünün yağış nedeniyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Flaş, System.String[]
Gaziantep Kilis karayolu üzerinde yolcu midibüsünün  yağış nedeniyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada  ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:05 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor Beyaz Et Üreticisi Banvit, 30,5 Milyon Liralık Cezayı Yargıya Taşıyacak Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:39:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]