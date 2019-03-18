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17 dakika önce

DHA: 17 Aralık Kumpas Davası'nda karar: 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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DHA: 17 Aralık Kumpas Davası'nda karar: 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:59 Kaynak: DHA

Türkiye, Aralık, DHA, Güncel
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