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1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin;

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında  yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şekindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:21 Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, TV, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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