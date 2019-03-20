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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin;
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
: "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV
adlı televizyon kanalı muhabirinin; "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu
gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şekindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:21 Kaynak: DHA
Akit TV Muhabiri Hakkında, "Kılıçdaroğlu İdam Edilmeli" Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı
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